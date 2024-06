Elezioni comunali nel bellunese, 15 sindaci eletti: superato il quorum per i candidati "unici"

BELLUNO - Qualcuno lo sapeva già dalle 15, qualcuno ha dovuto attendere qualche ora in più: ma alle 19 tutti i 15 candidati sindaci dei comuni bellunesi in cui c’era un solo aspirante alla carica erano sicuri di essere stati eletti. Alle 19, infatti, tutti avevano superato, alcuni di poco e alcuni molto ampiamente, il quorum del 40 per cento dei votanti (esclusi gli iscritti all’Aire).



L’ELENCO

e tutto questo in una provincia, come quella di Belluno, che ieri ha fatto registrare la più bassa affluenza di tutto il Veneto. Considerando tutti i comuni (e quindi la percentuale delle Europee) è stato superato di poco il 40 per cento: una percentuale che però non si spiega soltanto con il disinteresse ma anche con il fatto che è calcolata sul totale degli aventi diritto al voto, inclusi gli italiani all’estero (e in alcuni comuni bellunesi sono un numero molto consistente).

Ecco i comuni dove sono già stati eletti i sindaci, anche se l’ufficializzazione arriverà solo al termine dello spoglio: Alleghe (Danilo De Toni), Calalzo (Luca Fanton), Chies d’Alpago (Gianluca Dal Borgo), Comelico Superiore (Marco Staunovo Polacco), La Valle Agordina (Ezio Zuanel), Longarone (Roberto Padrin), Lorenzago (Marco D’Ambros), Pedavena (Nicola Castellaz), Perarolo (Pier Luigi Svaluto Ferro), San Nicolò Comelico (Giancarlo Ianese), San Pietro di Cadore (Manuel Casanova Consier), San Tomaso Agordino (Moreno De Val), Santo Stefano di Cadore (Alfredo Comis), Taibon Agordino (Silvia Tormen) e Vallada Agordina (Fabio Ferdinando Luchetta). Alcuni di questi sono nuovi, altri sono ritorni, un altro è probabilmente un recordman (e non solo bellunese): Giancarlo Ianese, che sarà sindaco di San Nicolò Comelico per l’ottava volta, a 80 anni suonati. Nessuno di loro, dopo il cambio della legge con la riduzione della percentuale del quorum e l’esclusione degli Aire da quel conteggio, ha avuto bisogno della creazione di liste civetta per creare un finto avversario che avrebbe fatto decadere la necessità del quorum (e questo, viste le percentuali, sarebbe quasi sicuramente avvenuto anche nei pochi comuni dove la lista civetta è stata presentata).



LE REAZIONI

Messe da parte le scaramanzie, alcuni degli eletti hanno già commentato il risultato. Ha detto Castellaz, sindaco confermato a Pedavena: «È stato un risultato molto confortante, in linea con quello di cinque anni fa, segnale di fiducia e vicinanza dei pedavenesi nei confronti della lista e del programma. Sarà nostra cura impegnarci già da domani al bene comune, operando per un paese unito attraverso il dialogo e l'ascolto». E Gianluca Dal Borgo, che tornerà a guidare Chies D’Alpago: «Una percentuale di votanti superiore ad ogni aspettativa. La volontà espressa dai cittadini di Chies d’Alpago con una partecipazione mai vista nelle ultime tornate elettorali, ci dà sicuramente la forza di una investitura piena, anche se correvamo da soli. Non possiamo che ringraziare, con un pizzico di commozione, la nostra comunità».