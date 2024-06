RIVAMONTE AGORDINO - Da manager affermato a Ponzano Veneto (Treviso) a un'attività artigianale di fabbro nel comune di Rivamonte Agordino, borgo di 400 anime nelle Dolomiti Agordine. Una scelta dettata dalla ricerca della qualità della vita e data dall'ambiente montano che qui, all’ombra di queste guglie, ispira una creatività dai forti connotati artistici.

È la storia del 46enne Devis Trevisiol, che dopo aver fondato e gestito a lungo un'azienda di energie alternative con 12 collaboratori a Ponzano, circa dieci anni fa, avvertendo sottili punte di insoddisfazione per i ritmi frenetici del lavoro, ha ceduto il marchio che aveva creato e le competenze acquisite nel tempo, ed ha acquistato i macchinari necessari per avviare un'attività di fabbro, di cui inizialmente non conosceva neppure le nozioni basilari.



TABULA RASA

«Non avevo la minima conoscenza di questo lavoro artigianale e su come utilizzare le macchine che avevo acquistato - racconta Trevisiol - ma l'ho imparato documentandomi, e dopo numerosi errori ho iniziato a fare le mie opere in acciaio corten, come quadri e sagome dalle caratteristiche moderne e funzionali.

Col tempo ho affinato la mia tecnica di disegno artistico per realizzare i manufatti e ho capito che Treviso non era il luogo ideale per trarre la mia ispirazione, così con le due figlie ormai grandi, due anni fa mi sono trasferito in Agordino che ho scelto come luogo per dare una svolta alla mia vita».



IN PACE

Lontano dal caos, dallo stress, ma distante anche dalle vie di comunicazione e da altre imprese, l'artista ha quindi trovato a Rivamonte Agordino il luogo dove aprire un laboratorio artigianale di fabbro, proprio dove molte saracinesche si abbassano. Vive a Forcella Aurine, piccola stazione sciistica popolata soltanto da sei residenti, dove trova spazio soltanto un'attività di risto-bar aperto nelle stagioni turistiche e in altri periodi dell'anno.

«Corrado Campedel mi ha aiutato a trovare questi immobili -prosegue Trevisol - e io vivo quassù tutto l'anno, mentre mia moglie mi raggiunge i fine settimana e saltuariamente anche le mie figlie».



LA SISTEMAZIONE

«A Rivamonte ho un laboratorio di circa 200 metri quadrati dove lavoro da solo, con la montagna che ispira spesso le mie opere, tanto è vero che disegno e realizzo spesso cervi e caprioli, ma anche abeti e larici. Qui sono motivato dalla natura tutti i giorni, ho chiamato la ditta “Chirpyproject”, che in realtà è una parola che non esiste, ma che si ispira al cinguettio degli uccelli. Abbino il mio progetto creativo alla tecnologia e realizzo anche oggettica varia, vasi, lampade, contenitori, scaffalatura, ma anche arredo giardino e oggetti d'illuminazione. Recentemente mi è capitato anche di fare ringhiere, cancelli e addirittura rimorchi, ovviamente tutto in ferro e materiali metallici in genere».



IL BILANCIO

L'attività procede a gonfie vele, tanto che gli oggetti d'arte realizzati a Rivamonte raggiungono svariate località europee, contando sul fatto che Internet ormai ha abbattuto le barriere della comunicazione. «Servo principalmente negozi di oggettistica italiani ed esteri -prosegue il fabbro- e spedisco gli oggetti a Courmayeur, Saint Vincent, Sardegna, Sicilia o Slovenia. I clienti mi contattano tramite internet, facciamo insieme il disegno e io spedisco il lavoro finito. Gli agordini mi hanno accolto benissimo e lavoro molto anche con popolazione e ditte locali. D'altro canto sono l'unico in questa zona a esercitare tale attività, mentre gli altri “colleghi” più vicini sono in zona Belluno».

