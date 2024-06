TAMBRE - Era successo ad agosto del 2019, in un’area di competenza della provincia di Belluno, in Valmenera, in Cansiglio: un appassionato di naturalismo residente a Conegliano, molto conosciuto per i suoi scatti alla fauna locale, aveva installato delle fototrappole in una zona boschiva con l’obiettivo di monitorare cervi, lupi e altre specie autoctone o di passaggio che popolano l’area. Una passione che portava avanti da diversi anni, installando i dispositivi in varie zone del Cansiglio, in precedenza anche con un gruppo appartenente a un’associazione locale. Un giorno però, tornando in Valmenera per verificare quanto ripreso dall’apparecchio, aveva constatato che alcune fototrappole gli erano state effettivamente sottratte, letteralmente sradicate dalle scatole metalliche in cui erano custodite. Sette per l’esattezza (ma ne avrebbe perse molte di più calcolando anche quelle degli anni precedenti). Ogni fototrappola avrebbe un valore approssimativo di circa centocinquanta euro l’una, compresa la schedina di memoria all’interno, potenzialmente contenente anche delle immagini della fauna: un totale di circa settecento euro, considerando anche catene e lucchetti. In quell’occasione, rivolgendosi anche ai tanti seguaci della pagina dell’associazione, il proprietario aveva spiegato che gli apparecchi erano posizionati a coppie, anche per scongiurare quel rischio, ma che quella precauzione - a quanto pare - non era bastata.



IL FURTO

Segnalato il caso alle autorità e sporta denuncia ai Carabinieri della Stazione di Conegliano e di Alpago, il mistero si sarebbe risolto piuttosto rapidamente grazie anche a una fototrappola dotata di traccia gps, quindi geolocalizzabile, che sarebbe stata utilizzata anche nei giorni seguenti al furto in un’area non molto lontana alla foresta del Cansiglio. Stando a quanto finora emerso dalle indagini e dalle fasi precedenti del processo, il responsabile del furto sarebbe un ragazzino di quattordici anni. Essendo quest’ultimo minorenne, la vicenda legale nei suoi confronti sta procedendo come previsto dal Tribunale dei Minori.

L’ADULTO

Ma ieri, martedì, al Tribunale di Belluno si è tenuta la seconda udienza che vedeva come imputato un uomo classe 1969 con l’accusa di favoreggiamento (articolo 378 del Codice Penale): secondo il capo d’accusa, infatti, un adulto si sarebbe recato sul luogo del furto con il quattordicenne e una cesoia, procedendo a sradicare le sedi delle fototrappole. Secondo quando dovrebbero dimostrare le prove portate dalla parte civile, rappresentata dall’avvocato Chiara Tartari, un’altra fototrappola posizionata singolarmente avrebbe infatti ripreso il cinquantacinquenne, in compagnia del minore, nell’atto di tagliare con delle cesoie i supporti metallici, forse con l’intento di coprire le tracce del precedente furto.

Le riprese, stando a quanto appreso, sarebbero in alta definizione e darebbero un’interpretazione dei fatti difficile da fraintendere. L’uomo sarebbe quindi tornato con degli attrezzi con l’obiettivo di rimuovere le casse. In aula saranno sentiti due testimoni, il proprietario e il vicebrigadiere che ha condotto le indagini del caso.