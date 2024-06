FONZASO (BELLUNO) - Un orso sopra da Arten e c'è chi giura: «Visto venerdì notte in mezzo alla strada tra le case "della Madonna Prima", dalla parte di Fonzaso». Ieri le immagini che testimoniano la presenza del plantigrado nei dintorni della frazione fonzasina, poche centinaia di metri a monte della zona posta sul retro del bar Quattroruote, sono state condivise sui social. L'orso è stato "catturato" dalle fototrappole alle porte di Arten: le immagini risalgono alla serata di sabato 8 giugno, si tratterebbe di un esemplare adulto, ma non monitorato dai carabinieri forestali.

Le parole del sindaco Christian Pasa

«Non ero stato informato della cosa - spiega il sindaco di Fonzaso, Christian Pasa - e ho appreso anch'io la notizia dai social. Adesso stiamo aspettando di determinare la veridicità delle foto, perché ancora non c'è certezza né della fonte né dell'origine. Alcuni sembrano sicuramente veritieri, ma siamo ancora in fase di valutazione. I carabinieri forestali hanno deciso di effettuare dei sopralluoghi per vedere se ci sono anche delle tracce in zona. L'avvistamento sembrerebbe comunque vero: e conviene che sia così, per chi ha condiviso la foto perché in caso contrario si ravviserebbe l'ipotesi di procurato allarme». Intanto sui social si rincorrono gli avvertimenti: «Per sicurezza vostra evitate di andare a camminare su nella croce del Pizzoc in questi giorni: è stato fotografato un bell'orso vicino alle ultime casere del percorso». C'è paura tra i residenti? «Più che preoccupazione e sorpresa - fa sapere il primo cittadino -, sto monitorando anch'io i messaggi sui social». «Probabilmente è un orso di passaggio. Per assurdo in questo momento mi preoccupano più le zecche che quest'anno stanno infestando il territorio. Gli animali che non si vedono sono ben più insidiosi», conclude Pasa.

Anche il sindaco conferma che l'orso in questione non rientra tra gli esemplari già monitorati dai carabinieri forestali del Parco, ma la segnalazione ha fatto scattare immediati accertamenti da parte dei militari. Le immagini risalgono a sabato sera, in due momenti distinti: poco dopo le 21 quando ancora c'era una discreta luce naturale. Un secondo blocco di immagini è sempre di sabato sera, poco dopo le 23.30 e anche qui l'orso è ben visibile. Ricordiamo che risalgono a pochi giorni fa le incursioni tra Val di Zoldo e Longarone di un orso che ha fatto razzìa di miele ai danni degli apicoltori. Ad Arten, al momento, non si segnalano danni.