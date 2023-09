Scontro tra due auto che coinvolgono i veicoli in sosta: due feriti, uno è grave

BORGO VALBELLUNA - Incidente con due feriti questa mattina, 16 settembre, a Borgo Valbelluna. Alle 11 i vigili del fuoco sono intervenuti in località Mel per un incidente tra due auto e l’ulteriore coinvolgimento di altre due vetture parcheggiate: feriti i due conducenti. I pompieri accorsi da Feltre e da Belluno, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due conducenti sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem. Uno dei feriti è stato trasferito in elisoccorso in ospedale, l’altro in ambulanza.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.