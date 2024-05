Donna scomparsa a Santa Giustina: ricerche in corso da ieri sera

SANTA GIUSTINA -, residente nelle vicinanze della stazione di, classe 1959, è scomparsa. Si sarebbe allontanata da casa ieri mattina, domenica 5 maggio, senza più rientrare. Ad accorgersene per primo - molto tardi stando a quanto finora appreso - sarebbe stato il marito, tornato a casa verso sera. Trovando la casa vuota ha dato l’allarme al 112, attivando anche i Vigili del fuoco , ora presenti in forze al campo base allestito nelle vicinanze della stazione ferroviaria, assieme al Soccorso alpino e una pattuglia dei Carabinieri. Anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco, “Drago”, ha perlustrato a lungo l’area sopra il Piave, da Santa Giustina a Busche, per poi rientrare alla base. Per ora i soccorritori confermano che non è stata ritrovata nessuna traccia della signora e, ai cittadini, l’appello a comunicare eventuali avvistamenti al 112 per agevolare le ricerche. In queste ore, per cercare una traccia che possa indicare una direzione o un’intenzione della donna, le ricerche vengono condotte dall’unità cinofila con il cane molecolare.