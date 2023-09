VALLE AGORDINA - Schianto tra un'auto e una moto in località La Muda: feriti i due conducenti. Alle 11:30, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in località La Muda, lungo la SP 203 nel comune La Valle Agordina per un incidente tra un’auto e una moto in prossimità della galleria: feriti i due conducenti. I pompieri accorsi da Agordo, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due feriti sono stati stabilizzati dal personale sanitario del Suem e trasferiti in ospedale: il centauro a Belluno, l’automobilista ad Agordo. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 13.