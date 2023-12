LONGARONE (BELLUNO) - Giochi invernali sotto l’albero natalizio con vista su Pelmo, Bosconero e Civetta nella Val di Zoldo per la disputa da domani a giovedì dei Campionati Invernali delle Università Europee. Le specialità in programma proposte nell’edizione inaugurale dell’evento sono lo sci alpino sulla pista Cristellin e lo snowboard sulla pista Cristellin Alta con slalom, slalom gigante e slalom a squadre. Debutta invece come sport dimostrativo lo snow wolleyball, autentica novità fra le Dolomiti, di fronte alla Baita Ru.



IN GARA

Partecipano 200 atleti dai 17 ai 30 anni di età provenienti da 18 nazioni. Di queste a far la parte del leone è l’Italia con il concorso di 9 atenei, seguita dalla Polonia con 6 e dalla Croazia con 5. A ruota sono la Cechia con 4, la Germania, l’Austria, la Bulgaria, l’Ungheria e il Portogallo con 3, l’Albania, l’Armenia, il Liechtenstein, il Montenegro, la Romania, la Slovenia, la Svizzera e la Turchia con 1. Sarà Fusine il centro nevralgico della manifestazione utilizzata come sede per l’accoglienza e la registrazione di oggi nonché per il General Technical Meeting di domani e per il Winter Forum del mercoledì. La sede del Comitato organizzatore è invece ubicata a Pecol di Val di Zoldo. Il coordinamento è affidato all’European University Sports Association (Eusa) assieme al Centro Universitario Sportivo di Venezia in stretta collaborazione con la FederCusi l’Università di Ca’ Foscari, l’Università Iuav di Venezia, il Comune, il locale Consorzio Turistico e la Val di Zoldo Funivie. Importante è l’apporto del numeroso volontariato.



IL PROGRAMMA

Oggi il saluto da parte del presidente dell’Eusa, il polacco Adam Roczek: «I Campionati europei universitari, come hanno dimostrato le precedenti edizioni, sono una bellissima occasione per stare insieme e vivere la bellezza dello sport universitario. Sono lieto che un gran numero di studenti e funzionari, che condividono il loro amore per lo sport, rispettando il Fair Play, gareggiando con uno spirito sportivo veramente universitario, si incontreranno nella Val di Zoldo». Massimo Zanotto (nella foto) presidente del Cus Venezia: «Sono onorato e felice di invitarvi a partecipare alla prima edizione dei Campionati dell’European University Winter, che si svolgeranno sotto gli auspici delle associazione sportive delle Università Europee. Questi giochi rappresentano un’entusiasmante opportunità per praticare sport insieme in un territorio unico, le Dolomiti della Val di Zoldo. È nata l’idea di ospitare questi campionati dal desiderio di diverse istituzioni territoriali e sportive: Esa e Fisu, e in particolare la Federazione Italiana Sport Universitari, Università Ca’ Foscari e Università Iuav di Venezia». Il presidente del comitato organizzatore ha quindi evidenziato come il territorio, rappresentato dal Comune di Val di Zoldo e dalla Provincia, insieme agli operatori di Val di Zoldo Funivie e al Consorzio Turistico, abbia abbracciato l’iniziativa, ritenendola una grande opportunità per diventare un punto di riferimento per gli sport invernali, e non solo, dei giovani universitari europei. Le gare si svolgeranno sulle piste della Val di Zoldo riconosciute a livello internazionale tra le più notevoli per il livello tecnico. Il programma vede domani in mattinata la ricognizione delle piste e gli allenamenti mentre nel pomeriggio dalle 16,30 alle 18 ci sarà la cerimonia di apertura. Martedì avranno luogo gli slalom gigante alpino e di snowboard. Mercoledì di scena ci sarà lo slalom che giovedì si disputerà a squadre. Giornata questa destinata anche alle semifinali e finali di snow wolleyball dopo le eliminatorie delle giornate precedenti. Il tutto si concluderà con la cerimonia di chiusura.