CESIOMAGGIORE - Non sono scese, Maila Malagò e Barbara Steffanoli del caffè Sunrise, da Busche a Treviso per fare da comparse, al Gran Premio dei Camerieri in Treviso, la sfida che si è tenuta a Treviso domenica 1 maggio. Rievocazione della storica gara (non corsa) tra camerieri nata a Treviso prima della guerra, interrotta e ripresa, nuovamente interrotta ed ora da 14 edizioni ritornata protagonista grazie alla Congrega per il recupero delle tradizioni trevigiane capitanata dall'architetto Giorgio Fantin. La coppia del Bar Sunrise caffè, di via nazionale di Busche, in comune di Cesiomaggiore, ha strappato, nella categoria femminile il secondo posto con Barbara Steffanolli, 54 anni, e il terzo con Maila Malagò, 41, che è la titolare del caffè di Busche. Inoltre hanno conquistato la coppa riservata alle concorrenti in arrivate da più lontano.



Giornata di festa con 16 camerieri al via (8 donne, 8 maschi) che su sono sfidati su un percorso di 1800 metri per le vie del centro di Treviso, sorreggendo in mano, senza correre, un vassoio con una bottiglietta da 33 cl. di birra, due bicchieri di vino rosso e una tazzina (con piattino) da caffè. Arrivare prime era importante ma con il vassoio in ordine, pulito (facile rovesciare un po' di vino rosso) e sorretto con una mano per non incorrere nelle penalizzazioni dei giudici lungo il percorso che dal Calmaggiore ha portato i concorrenti in via Cornarotta, via Municipio, San Vito, ancora Calmaggiore, piazza dei Signori, via Indipendenza, sottoportico dei Buranelli, piazza Rinaldi per giungere in corte San Parisio in Pescheria.



Barbara e Maila, hanno sempre mantenuto le posizioni di testa, precedute all'arrivo da due camerieri maschi (che facevano classifica a sé) e dalla vincitrice Emma Vento del Caffè Vergnano di piazza San Leonardo e da altra concorrente che però la giuria ha retrocesso. Così Barbara e Maila, da vere professioniste con il vassoio in perfetto ordine, hanno conquistato il secondo e terzo posto. «Felicissime di aver partecipato ed essere salite sul podio in questa bella ed originale iniziativa. Non avevamo mai partecipato ed è stata una bella e divertente esperienza in un mattinata di festa in mezzo a tanta gente», il commento di Barbara e Maila all'arrivo che hanno messo in riga appunto concorrenti più giovani. Nella categoria maschile a parte la vittoria di Redjep Redjepov (Signore & Signori), c'è stato il 3. posto di Jacopo Trevisson di Treviso (Good Devil Pup di Varago) di origini bellunesi.