A Venezia sono rimasti in cinque. «Siamo anche troppi, in rapporto agli abitanti», taglia corto Saverio Pastor, nominato "Veneziano dell'anno 2024, per aver promosso, con ammirevole dedizione, la salvaguardia delle tradizioni lagunari più autentiche". Lui è un remer, erede di una secolare tradizione artigiana. Realizza forcole e remi. Mestiere fondamentale nella Repubblica Serenissima, regina del mare.