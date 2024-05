TREVISO - Condifesa Tvb, riconfermato presidente Valerio Nadal e diventa una realtà record a livello nazionale con 700 milioni di valori assicurati in agricoltura. «Nel 2000 era ben 105 miliardi di vecchie lire di valore assicurato. Oggi siamo arrivati a superare i 700 milioni di valori assicurati in agricoltura, con 10750 certificati assicurativi (polizze stipulate dai soci) e siamo i primi a livello nazionale».

I numeri

Sono numeri importanti quelli di Condifesa TVB (Treviso, Vicenza e Belluno) che associa oltre 10mila imprese agricole e che tutela i soci dalle avversità atmosferiche. E questi numeri sono stati letti da Valerio Nadal riconfermato all’unanimità presidente del Condifesa Tvb. «Il Consorzio ha sempre sostenuto le nostre aziende che ci hanno portato a conseguire i risultati di oggi. Con le Istituzioni e la politica ci sono sempre stati un valido confronto e una proficua collaborazione. I Fondi mutualistici da noi per primi adottati sono visti come modello da altre realtà associative e sono stati creati per favorire il mondo agricolo. Assieme abbiamo superato alcuni momenti di difficoltà», ha sottolineato Nadal. Per quanto riguarda i vice presidenti sono stati riconfermati Claudio Zambon e Domenico Marcolin con l’aggiunta di Salvatore Feletti presidente della Cia Treviso.

Il nuovo consiglio

I componenti del cda eletti sono: Pier Luca Bonicelli, Bruno Brugnera, Giovanni Ceccuto, Stefano Cei, Ampelio Dal Pos, Mirco Furegon, Gianluca Giacomin, Antonio Isatto, Angelo Modolo, Alessandro Sinigaglia e Gianfranco Tomasi. Il direttore è Filippo Codato.