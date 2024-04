Buone notizie per il mondo dell'agricoltura veneta: sbloccati i contributi sulle polizze assicurative agevolate relativi ad una integrazione di quanto già liquidato nel 2022 e l’avvio delle liquidazioni per il 2023, su 86mila domande che verranno liquidate a livello nazionale ben ottomila riguardano i soci di Treviso, Belluno e Vicenza di Condifesa TVB per un importo stimato in 20 milioni di euro. Per l’integrazione del 2022 l’importo atteso per TVB si avvicina ai 10 milioni di euro.

La notizia arriva da Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) che nei giorni scorsi ha annunciato l’avvio del pagamento a livello nazionale di 165 milioni per 86mila domande che hanno superato i controlli. Una notizia che rende felici gli agricoltori della Marca. Soddisfazione è stata espressa dal presidente di Condifesa TVB Valerio Nadal: “Un grazie all’ottimo lavoro svolto in sinergia con l’assessore regionale all’agricoltura Federico Caner sempre sensibile alle richieste provenienti dal mondo agricolo. Il maltempo fuori stagione è purtroppo diventato una costante con la quale purtroppo bisogna convivere. Dobbiamo tutelare il reddito dei nostri associati e il Condifesa TVB in questi ultimi anni è riuscito a dare risposte anche nei momenti di massima emergenza ai nostri imprenditori”

Il direttore Filippo Codato ha spiegato: “Condifesa TVB avvierà una campagna di informazione nei confronti dei soci dal titolo “Avversità meteo scegli di assicurarti meglio” dove gli agricoltori verranno sensibilizzati a scegliere le migliori condizioni assicurative. Siamo in una fase molto delicata a fronte dei numerosi indennizzi. Si prevede un aumento dei costi assicurativi e una maggior rigidità in fase assuntiva”.