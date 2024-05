MESTRE - Una doppia presa in giro. «Da una parte ti dicono di tener la macchina in garage per motivi di sicurezza ma, dall’altra, ti chiedono di portarla fino a Villorba per sostituire gli airbag difettosi». É la grottesca vicenda denunciata da una impiegata mestrina che fa il paio con centinaia di automobilisti, proprietari di una Citroën C3 o di una Ds3 prodotte tra il 2009 e il 2019, che non possono più muovere le vetture fino a quando arriveranno nelle officine i pezzi sostitutivi.

Dopo le denunce dei disagi degli automobilisti di varie province arrivate nei giorni scorsi per le lettere ufficiali inviate dalle Case automobilistiche nelle quali si intimava, senza mezzi termini, di “sospendere immediatamente la guida del veicolo, c’è rischio di lesioni e di morte”, ora si muovono anche i mestrini che, in questo caso, si sono rivolti all’associazione dei consumatori Adico per far valere le loro ragioni.

CARRO ATTREZZI

É il caso, per esempio, Di E.S., impiegata di Chirignago, alla quale è stato chiesto di portare l’auto a sistemare fino a Villorba, ma “senza poterla utilizzare”. «La nostra iscritta – spiega Carlo Garofolini, presidente Adico – dovrebbe portare la vettura a Villorba per la sostituzione dell’airbag. Ma come arrivare fino a lì se non può utilizzare la macchina? Dovrebbe richiedere l’intervento di un carro attrezzi, con un costo sicuramente rilevante. Non solo. Il dispositivo non è ancora arrivato quindi la donna in questo momento non ha la disponibilità dell’auto con la quale va al lavoro. In tutto ciò l’assicurazione l’ha già avvertita che non coprirà alcuna spesa per eventuali incidenti in questa fase, dato che ha ricevuto la lettera con il richiamo. Insomma, una situazione molto complicata. A nostro giudizio il riparatore autorizzato dovrebbe accollarsi anche la spesa del trasporto da Mestre a Villorba, anche se naturalmente il problema è stato causato dalla società Takata».