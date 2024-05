CORTINA - Il lavoro degli impianti a fune non ha sosta: a Cortina si è conclusa l’1 maggio la lunga stagione invernale, oltre cinque mesi di fila, e già si guarda all’avvio dell’estate. Dagli sci si passa alla bicicletta, oppure alle escursioni e alle scalate, ma il mezzo è sempre lo stesso: una funivia, una seggiovia, con lo strumento del Dolomiti Supersummer, una tessera per accedere ai diversi impianti. In Ampezzo apre per prima la funivia che sale dal passo Falzarego al monte Lagazuoi: il sito del consorzio Cortina Skiworld indica l’avvio per mercoledì 5 giugno; poco dopo, sabato 8 giugno, si potrà salire alle Cinque Torri e lo stesso giorno aprirà tutta l’area di Socrepes, Tofana e Ra Vales. D’estate si salirà pure al monte Faloria, la straordinaria terrazza aperta sulla valle, a oltre 2.000 metri, mentre il monte Cristallo è meta soprattutto di quanti intendono percorrere i sentieri attrezzati, le vie ferrate.



IL CALENDARIO

Le chiusure saranno cadenzate, fra settembre e ottobre. Quest’anno apre anche la cabinovia Cortina Skyline, l’ultimo impianto realizzato in valle, da Son dei Prade a Bain de Dones, a collegare l’area di Pocol e Tofana con le Cinque Torri e il passo Falzarego. Questo impianto sarà in funzione dal 29 giugno all’8 settembre. Per oltre due mesi sarà così garantito un ampio carosello anche per le biciclette, con un numero crescente di percorsi per la discesa dei mezzi, trasportati in quota dagli impianti, per la disciplina del gravity, sempre più diffusa, soprattutto fra i più giovani. Anche nella recente assemblea generale di primavera, le Regole d’Ampezzo hanno autorizzato altri tracciati, che solitamente corrono a fianco delle piste da sci invernali.



IL TEMA

Verso le Cinque Torri e il Lagazuoi, ad attrarre gli escursionisti sono i percorsi della memoria, i sentieri che passano fra trincee, gallerie, baraccamenti della Prima guerra mondiale, conservati nel tempo e poi recuperati negli ultimi decenni, con impegno di imprenditori privati, amministrazioni pubbliche, associazioni di volontariato.

È possibile andare oltre Cortina, per acquistare tessere che consentano la salita sugli impianti di altre vallate, nel grande comprensorio del Dolomiti Superski. In quanto ai prezzi, il giornaliero adulti costa 62 euro; 43 euro il ridotto junior. Sono previsti abbonamenti per tre giorni, al costo di 135 euro, oppure per cinque giorni a 175 euro. Per l’inarrestabile viaggiatore c’è la tessera stagionale a 400 euro, ridotta a 280 per gli junior, 200 per i bambini. È prevista inoltre l’intermodalità, nel trasporto combinato fra impianti a gomma, con l’impiego di bus e corriere. Una app specifica consente di accedere ad aperture, costi, servizi aggiuntivi.



L’INVITO

«Le persone hanno bisogno di tempo per sé, per ricaricare le batterie del corpo e dello spirito, liberandosi per qualche tempo dello stress della quotidianità. La montagna in generale, e le Dolomiti nello specifico, hanno tutti i requisiti per poter garantire momenti indimenticabili, immersi in uno dei paesaggi più belli al mondo. E noi del Dolomiti Supersummer diamo il nostro meglio per essere di supporto a questo periodo più bello dell’anno», dice Andy Varallo presidente di Dolomiti Superski, nel lancio ufficiale della stagione estiva 2024. In provincia di Belluno aprono anche i comprensori del Civetta, dal 15 giugno al 15 settembre; di Arabba e Marmolada, dal 15giugno al 22 settembre. Anche in questo caso l’utenza è varia: il giovane appassionato di mountain bike va ad aggiungersi all’escursionista che percorre i sentieri immersi nella natura e nella storia, fra le testimonianze della Grande Guerra, oppure all’alpinista, che utilizza gli impianti per avvicinarsi alle pareti rocciose.