BELLUNO - La giunta ha approvato una donazione di elettrodomestici da destinare alla Protezione civile, in particolare per l’accoglienza di cittadini bisognosi di ospitalità. Dopo la crisi dell’Ucraina e la situazione emergenziale legata ai cittadini extracomunitari, infatti, in molti cresce la sensibilità al riciclo di forni, lavatrici, lavastoviglie tanto da pensare anche alla via della donazione.

IL GESTO

È questo il caso di una famiglia che lo scorso 7 maggio ha inoltrato la comunicazione all’Ufficio di Protezione civile di donare alcuni elettrodomestici usati e di basso valore commerciale, ma che possono fare la differenza in momenti di emergenza. Nel caso si parla di due frigoriferi Rex, un congelatore Aeg, due lavatrici, un forno con cucina a gas con 5 fornelli marca Tecnogas, posate, bicchieri, piatti, vassoi porta vivande, pentole e teglie, un televisore Lg 40 pollici e un tavolo da esterno.

IL RICONOSCIMENTO

«Un “grazie” a chi ha pensato che questi elettrodomestici potessero avere un’altra vita – le parole dell’assessora alla Protezione Civile, Lorenza De Kunovich -. Dopo aver sentito la squadra di protezione civile è stato deciso di riporli in magazzino per quando ci torneranno utili». I bellunesi sono sensibili a situazioni di migrazioni forzate, è stato visto quanto fatto durante l’esodo dall’Ucraina e ancora c’è da fare. «Recentemente un’ex insegnante in pensione si è iscritta al gruppo comunale dei volontari e ha cominciato a dare lezioni di italiano ad ucraini adulti e bambini – ricorda De Kunovich -. Esempi come questi fanno bene». E che l’assessora intenda diffondere la cultura e la tradizione dei volontari è noto. Lo si è visto anche in ottobre quando vennero coinvolti gli studenti di alcuni istituti superiori, in particolare i giovani delle classi quarte dell’istituto superiore Itis Segato, che hanno potuto vedere da vicino il gruppo comunale di volontari in azione per una serie di dimostrazioni pratiche che hanno dato evidenza di come si opera in situazioni di emergenza e come viene allestito un campo base. I volontari si erano organizzati per effettuare sul posto il montaggio di una tenda pneumatica, per far vedere l’utilizzo di un generatore di corrente, di una motopompa per lo svuotamento di siti alluvionati e dei droni. I ragazzi hanno così avuto modo di capire come lavorano i volontari. Lo scopo dell’iniziativa era far nascere in loro la volontà di saperne di più e, magari, di entrare a far parte del gruppo comunale di Protezione civile.