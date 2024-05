BELLUNO - Una bambina affetta da una malattia rara esclusa dall’asilo in quanto le maestre non se la sentono più di seguirla, in particolar modo per le crisi epilettiche che colpiscono la piccola in maniera più frequente (ma più lieve) in quest’ultimo periodo. «Si parla tanto di inclusione, dell’importanza di far stare i bambini con difficoltà insieme ai loro coetanei e poi ci troviamo con maestre di ruolo che dovrebbero saper gestire questi casi che di fatto ci invitano a stare a casa. La ritengo una cosa vergognosa». È questo lo sfogo di una mamma residente nel Feltrino che ha deciso di rendere nota la sua storia non solo perché quanto accaduto alla figlia di soli 6 anni «è vergognoso, ma anche e soprattutto per sensibilizzare le persone affinché ciò che è accaduto a lei non accada più».



LA STORIA

Per tutelare la famiglia e soprattutto la piccola, manterremo l’anonimato, ma l’importanza del tema merita di raccontare questa storia. «La mia bambina ha una malattia rara che comporta una serie di disabilità cognitive e fisiche, oltre a delle crisi epilettiche – racconta la mamma -. Nonostante questo ha sempre frequentato l’asilo svolgendo numerose attività e ha creato un forte legame con diversi suoi compagni che anzi, la cercano e vogliono stare con lei. Da circa un anno ha avuto un’intensificazione delle crisi epilettiche, per la quale è seguita da un centro specializzato e segue una terapia farmacologica». E il genitore prosegue: «Comprendendo che il tema è delicato, abbiamo deciso di far incontrare le insegnanti, ed in particolare quella di sostegno, sia con la pediatra sia con i professionisti del centro specializzato in modo tale che potessero dar loro tutte le informazioni necessarie per affrontare un’eventuale crisi che tengo a sottolineare sono si più frequenti, ma molto lievi e di durata di pochi secondi».



LA BEFFA

Martedì i genitori sono stati convocati nell’asilo, in un incontro a cui era presente non solo l’insegnante di sostegno e le insegnanti di classe ma anche il preside. «Nel corso dell’incontro ci hanno detto che non erano più in grado di gestire la bambina. Il preside ci ha proposto che le insegnanti vengano un’ora e mezza al mattino a casa per fare delle attività. Mentre il pomeriggio devo portarla per un’ora all’asilo e aspettare lì», racconta la mamma, che fa sapere: «Siamo rimasti sbalorditi e senza parole. Subito abbiamo accettato ma una volta arrivati a casa ci siamo chiesti se questo era il bene della nostra bambina. Si parla di inclusione, di stare insieme e poi cosa fa l’istituzione scolastica? L’allontana dagli ambienti didattici, dai suoi coetanei solo perché delle insegnanti che dovrebbero essere formate per gestire questi bambini in realtà non lo sanno fare? Lo ritengo vergognoso».



LO SFOGO

Proprio per evitare che il percorso scolastico finisse in questo modo i genitori hanno deciso di ritirare la bambina dall’asilo. «Abbiamo fatto tanti sacrifici quest’anno, in quanto la scuola continuava a chiamarci ad ogni crisi. E noi correvamo. Non ci aspettavamo però che l’epilogo sarebbe stato questo», le parole della mamma, che conclude: «Mi ero già immaginata la festa di fine anno. Lo spettacolo insieme ai suoi amici. Lacrime di gioia per un bel percorso concluso. Invece ci siamo trovati a versare lacrime di tristezza e rabbia per un’esclusione che non ci aspettavamo e che mia figlia non si meritava». Ora la bambina rimarrà a casa, grazie anche all’aiuto dei nonni che questa famiglia ha la fortuna di avere. A breve inizierà il centro estivo ed a settembre un nuovo percorso scolastico, il tutto in una struttura specializzata nell’accogliere bambini con le sue difficoltà presente nel Feltrino. Con l’auspicio che questa famiglia, già provata dalle difficoltà della figlia, possa finalmente trovare un po’ di serenità.