Un successo la “Corsa dei Camerieri” di Treviso: vincono due giovanissimi

E’ stato un “Primo Maggio” nel segno della tradizione quello andato in scena oggi in centro a Treviso grazie alla 14^ edizione della "Corsa dei camerieri”. A dare il via alla gara, alle ore 11, il sindaco Mario Conte dal battistero del Duomo. I concorrenti (8 uomini e 8 donne), si sono poi dati battaglia percorrendo Via Collalto, Via Municipio, Piazza San Vito, Via Inferiore, Via Bianchetti, Calmaggiore, Piazza dei Signori, Via XX Settembre, Via Martiri della libertà, Via Indipendenza, Vicolo del Podestà, Via Campana, i Buranelli, Piazza Rinaldi, San Parisio e la Pescheria dove sono poi stati premiati i vincitori. Questa la classifica finale maschile: 1° Redjep Redjepov, 23enne macedone cameriere da “Signore & Signori” a Treviso e laureato in Economia e Finanza; 2° Claudio Martini, 32enne sempre di “Signore & signori” e 3° è Jacopo Trevisson del “Good Devil Pub” di Varago. Tra le donne 1^ è invece la 21enne Emma Vento del “Caffè Vergnano” di Piazza San Leonardo a Treviso; 2^ Barbara Steffanoli del “Sunrise Caffè” di Feltre e 3^ è, infine, la sua collega Maila Malagò.