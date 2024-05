TREVISO Alessandro Ballan è l’ultimo italiano campione del mondo di ciclismo su strada: maglia iridata a Varese 2008. Al Giro d’Italia è uomo immagine di Mediolanum. Nella tappa di oggi che parte da Farra d’Alpago e termina a Bassano passando per il Muro di Ca’ del Poggio, ci sarà per ben due volte la scalata al Monte Grappa da Semonzo, versante trevigiano. Era il suo “parco giochi” in allenamento. Dove preparava le ripetute, gli scatti, si misurava con le salite che poi avrebbe affrontato al Giro d’Italia o in altre corse nel mondo. E lo racconta così: «Abito a una ventina di chilometri dall’imbocco del Grappa, un tracciato che conosco benissimo, lo ripetevo a volte anche tre volte al giorno. Facevo dei lavori di 30 - 35’ salivo e scendevo in continuo. Una salita molto impegnativa e molto dura perché lunga e ha molto dislivello. Come dislivello la paragono allo Stelvio anche perché si prende dai 250 metri e si scollina a oltre 1670 metri. Una salita molto particolare in quanto la prima parte è tutta in mezzo al bosco, tutta tornanti ma una salita regolare. Una pendenza media del 7 - 7,5% poi spiana in località Campocroce per circa 300 400 metri e poi si comincia a salire. Poi ritorna a salire a baita Camol, la strada si stringe e si sale con una pendenza e con rampe al 15% e anche di più. Sono rampe belle toste e la parte difficile e peggiore sono gli ultimi 6 - 7 chilometri di ulteriore salita. Poi si scollina verso la Cadorna, dove c’è la galleria storica comincia la discesa. Che è molto larga ma ricordiamo negli anni passati come Vincenzo Nibali sia riuscito a staccare tutti vincendo ad Asolo. Quindi dico ai corridori di fare attenzione alla discesa che può fare davvero la selezione». Chi vincerà? «Tadej ha già messo nel mirino questa che considero la vera tappa regina del Giro. E Pogacar ha le carte in regola per poter vincere». Poi un monito: «Attenzione ai tifosi, perché so che ci saranno migliaia e migliaia di persone che potrebbero creare problemi sulla salita. Ci sono gruppi che da mesi si sono già prenotati i posti per tifare i corridori al Giro picchettando le aree. E saranno posizionati con tende e grigliate. E dico attenzione ai corridori che lottano per le posizioni alle spalle di Pogacar. Il Grappa farà davvero la differenza». Per Alessandro Ballan il Monte Grappa potrebbe sconquassare la classifica generale ma non ovviamente insidiare la maglia rosa vestita dallo sloveno della Uae. E intanto pensa già a lunedì sera quando sarà in corsa al criterium a Pieve di Soligo ma i nomi definitivi dei corridori al via si conosceranno solo dopo il termine della corsa rosa.