Ciclista travolto da un'auto: muore sul colpo a 52 anni, era operaio di Luxottica

SEDICO - Tragedia della strada intorno alle 14 di oggi, 27 gennaio, in via Landris, in comune di Sedico.

E' deceduto un ciclista, investito da una Bmw X1 condotta da un un 49enne del posto che svoltava a sinistra proveniente dal. Inutili i soccorsi scattati immediatamente. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.

APPROFONDIMENTI MONTEFORTE D'ALPONE Perde il controllo della sua Opel e esce di strada: schianto mortale... NORDEST 52enne travolto da una Bmw muore in bici a Sedico SEDICO Carambola tra tre auto sulla statale 50, il suv distrugge le fioriere... AREA PEDEMONTANA Carambola tra tre auto dopo il violento impatto, un ferito. Bloccata...

La vittima è un 52enne di Sedico, Alberto De Villa Gobbo, padre di famiglia, operaio della Luxottica che era uscito di casa per andare al lavoro in bici.

+++ IN AGGIORNAMENTO +++