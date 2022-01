CRESPANO - Verso le 18 i vigili del fuoco di Castelfranco sono intervenuti per un incidente stradale in via Molinetto a Crespano del Grappa, per un incidente fra tre autovetture.

La strada tra Crespano e Bassano è così rimasta bloccata. Un ferito è stato ricoverato in ospedale. Sul posto i sanitari del Suem 118 e i carabinieri.