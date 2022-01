Perde il controllo dello scooter sul cavalcavia, muore 51enne: rovina sull'asfalto e urta due auto

VERONA - Un 51enne residente a Villafranca di Verona è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera tardi, Verona, a pochi metri dal confine comunale con Villafranca, sul cavalcavia autostradale. Alla guida di un ciclomotore, l'uomo, Gianluca Minotti, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Verona, ha perso il controllo del mezzo che nella caduta ha poi urtato due auto in transito nella corsia opposta.

Il sinistro ha provocato lunghe code e rallentamenti alla viabilità i a causa della chiusura della strada. È stata informata il pubblico ministero di turno, Elisabetta Labate. È il secondo decesso a Verona in 24 ore, dopo il il mortale investimento di un ciclista 70enne, travolto da un camion.