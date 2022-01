Perde il controllo della sua Opel e esce di strada: schianto mortale contro un muro di cinta

VERONA - Un uomo di 84 anni, residente a San Bonifacio (Verona), è morto dopo essere uscito di strada con la propria auto a Monteforte d'Alpone. L'anziano, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha perso il controllo della sua Opel Agila andando a schiantarsi contro il muro di cinta di una abitazione.

L'uomo è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 e e trasportato all'ospedale di San Bonifacio in gravissime condizioni, dove i medici hanno certificato il decesso.