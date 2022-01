SEDICO - Nuovo schianto sempre a Sedico, in questa giornata nera per gli incidenti, dopo il mortale del ciclista travolto da una Bmw. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30 di oggi, 27 gennaio, sulla statale 50 quando è avvenuto uno scontro tra tre auto, forse a causa di una mancata precedenza. Un suv è finito contro delle fioriere in cemento distruggendole. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. Sul posto i vigili del fuoco.