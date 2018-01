Claretta, la cerva affamata adottata da un intero paese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMELICO - (GB) Nel villaggio l'hanno adottata da anni, ma da qualche tempoè diventata amica anche dei turisti. Claretta è unache da almeno quattro trascorre l'inverno al riparo, accudita e sfamata dalla gente difrazione di. Tutto ebbe inizio nell'inverno delle grandi nevicate, la cerva sfinita ed affamata si avvicinò alle abitazioni dove trovò cibo e riparo. Inverno dopo inverno ha continuato a frequentare la zona, si è talmente ben inserita che non disdegna, quando le condizioni sono particolarmente avverse, di. Tanto si è abituata all'uomo che si lascia tranquillamente avvicinare, si lasciae prende il cibo dalle mani di chi glielo offre.Una presenza diventata piacevole consuetudine per la gente del posto e per i tanti turisti in viaggio verso le piste dal sci della zona. E così ecco la sosta per le foto di rito, anche molti stranieri si fermano ad accarezzare la cerva. Non è il primo caso di selvatici che si lasciano avvicinare dall'uomo, ma questo di Sega Digon è da record per la durata. Il nome arriva da quello della signora che per prima la sfamò e che continua a farlo, la signora Clara. È talmente curiosa che si avvicina senza alcun timore cercando le mani di chiunque alla ricerca di cibo. Quando la stagione volge al bello torna nel bosco dove trascorre i mesi che la separano dall'inverno quando tornerà a Sega Digon.