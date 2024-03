CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Le tre unioni culturali ladine di Ampezzo, Colle Santa Lucia e Fodom intendono costituire una nuova Federazione dei Ladins de Souramont, nell'ambito della Regione Veneto, per poter nuovamente ricevere i contributi regionali, ai quali non possono più attingere, dopo che, due anni fa, si sono estromesse dall'esistente Federazione tra le unioni ladine della Regione Veneto. Questa rappresenta una trentina di comuni, in Comelico, Cadore, con Oltrechiusa e Zoppè, Zoldo e Agordino. Per questo motivo hanno chiesto alle tre amministrazioni comunali di Colle, Cortina e Livinallongo di votare un atto di indirizzo, che sostenga questo passaggio. Il consiglio ampezzano lo ha approvato all'unanimità giovedì 29 febbraio. Quando ci saranno tutte e tre le delibere comunali, la procedura proseguirà a Venezia: ci dovrà essere una modifica alla legge regionale 30 del 25 ottobre 2021, che riconosce per ora la Federazione attuale, nata una trentina di anni fa, composta dai Ladini di tutta la provincia di Belluno. Venezia dovrà accettare la nuova Federazione de Souramont, altrimenti le unioni culturali dei tre comuni ex asburgici non potranno accedere ai fondi regionali, a tutela delle minoranze linguistiche del Veneto.



DUE FEDERAZIONI

L'obiettivo è dunque quello di creare due federazioni parallele: quella bellunese e quella dei tre comuni che un tempo facevano parte dell'impero asburgico. Lo strappo di queste tre unioni, rispetto al gruppo regionale veneto, fu sancito nel dicembre 2012. In realtà all'interno della Federazione c'è sempre stata una partizione fra le due realtà, tanto è vero che in provincia di Belluno agivano due istituti culturali, uno a Borca di Cadore, con succursale a Selva, l'altro a Colle Santa Lucia. «La richiesta di creare la nuova Federazion de Souramont sorge dal fatto che queste tre unioni di Ampezzo, Colle e Fodom sono uscite dalla Federazione, per discrepanze, per divergenze con la presidenza, e alla luce di questa separazione non hanno potuto percepire contributi, dal 2022 a oggi ha spiegato in consiglio il sindaco ampezzano Gianluca Lorenzi, che è pure assessore alla cultura e identità ladina adesso si sono creati i presupposti per cui si possa creare una nuova federazione, in maniera tale da accedere di nuovo ai contributi, per svolgere l'attività culturale, che a noi sta molto cara». Il consigliere comunale Gianpietro Ghedina ha precisato: «Con questa azione si contrasta la legge regionale 30 del 2021. Le tre unioni che ora chiedono di istituire una nuova federazione lo fanno dopo aver espresso il loro recesso dalla federazione esistente, non considerandosi Ladini delle Dolomiti Venete. Immagino che la mancanza dei contributi crei difficoltà. Ora chiedono di modificare quella legge regionale, che possa accogliere una neo formata federazione, che si identifica nell'appartenenza alla comunità brissino-tirolese. Mi domando se da quei Ladini storici si prendano contributi, visto che ci identifica in quella parte». Il sindaco Lorenzi ha detto: «Noi oggi ci dobbiamo esprimere soltanto sull'indirizzo per la creazione della nuova federazione. Non sta a noi occuparci della modifica della legge regionale, oppure intervenire in tal senso. Saranno poi le unioni, le federazioni a farlo, nei loro rapporti con Venezia». Il consigliere Ghedina ha ribadito che, nella delibera votata dal consiglio, il comune: «Auspica la modifica della legge regionale 30/2021, al fine di riconoscere, tra gli organismi beneficiari dei contributi, anche la neo costituita Federazione dei Ladins de Souramont, composta dalle tre unioni ladine di Ampezzo, Colle e Fodom».