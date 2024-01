I dialetti veneti sono a rischio estinzione: «Servono gli influencer»

In cimbro il nonno è "boarbataar" e la nipote è "anegha". In friulano la madre è "mari" e il figlio è "frut". In ladino lo zio è "barba" e la suocera è "madona". Più tutte le varianti locali tra una provincia e l'altra. Ma la variegata famiglia delle lingue minoritarie in Veneto è a rischio: l'allarme risuona dallo studio che la Regione ha commissionato alla Società Filologica Friulana, come prima applicazione della nuova legge che punta alla tutela degli idiomi, con l'obiettivo di definirne in maniera organica il numero dei parlanti, il grado di conservazione e di utilizzo, la minaccia alla loro sopravvivenza. Per scongiurarne l'estinzione, secondo gli autori dell'indagine, occorre sensibilizzare soprattutto i giovani anche attraverso i loro canali comunicativi: da YouTube a TikTok tramite gli influencer.