«Galleria del Comelico chiusa, sarà un disastro»

SANTO STEFANO DI CADORE - Centocinquanta chilometri in più: mediamente e a viaggio. Cominciano a delinearsi i conti dei danni dovuti alle limitazioni del traffico all'interno della galleria Comelico. I mezzi con un'altezza superiore ai 380 centimetri non potranno transitare lungo i 4 chilometri: né nelle ore diurne né, tantomeno, in quelle notturne. In base alla tabella ministeriale di gennaio ogni chilometro in più avrà un costo con una forbice compresa tra 1,75 euro e 3,6. A esso andranno sommati i costi indiretti, compreso quello del tempo allungato.