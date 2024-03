Chiuso lo svincolo di Belluno in entrata verso Mestre sulla A27: ispezione e manutenzione della galleria "Paraschegge sud"

Sulla A27 Mestre-Belluno, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria "Paraschegge sud", dalle 21:00 di mercoledì 3 alle 1:00 di giovedì 4 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Belluno, in entrata verso Mestre.

In alternativa si consiglia di entrare a Fadalto Lago di Santa Croce.



Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.