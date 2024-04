Galleria Comelico, lavori appaltati: costeranno il 16 per cento in meno

SANTO STEFANO - L'uovo di Pasqua in Comelico porta un risparmio di quasi 16 punti percentuali sul costo del maxicantiere nell'omonima galleria. Anas, ente titolare della strada statale 52 Carnica, lungo la quale, tra le località Tarlisse e Ponte della Lasta, sono collocati i quattro chilometri del traforo, pubblicare i dati ufficiali sugli ingenti lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al consolidamento della volta, impermeabilizzazione, regimentazione delle acque e ammodernamento degli impianti e dei presidi di sicurezza.

L'OFFERTA

La ditta che si è aggiudicata i lavori ha, dunque, presentato un'offerta con un ribasso unico percentuale del 15,81 per cento, che sarà applicato all'elenco dei prezzi di Anas del 2023, posto alla base della gara d'appalto, relativo alla sola esecuzione dei lavori e da aggiudicarsi con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, considerando il miglior rapporto tra qualità e prezzo.

A quasi sei mesi dall'avvio della procedura, con la "decisione di contrarre", il direttore degli appalti ed acquisti, Nicola Rubino, ha siglato la disposizione di aggiudicazione immediatamente efficace. Ha poi disposto che siano formalizzate le comunicazioni e la stipula del contratto e che il responsabile unico del progetto, Ettore De Cesbron De la Grennelais, proceda alla consegna dei lavori, che in via di urgenza potrebbe avvenire anche prima della stipula contrattuale.

IL TOTALE

L'importo complessivo a base d'appalto era pari a 96.106.114,71 euro, di cui circa 72 milioni per l'esecuzione dei lavori, circa 10 milioni per gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, e quasi 14 milioni per i costi della manodopera, con una durata del contratto pari a 1066 giorni naturali e consecutivi, comprensivi dei 106 giorni di andamento stagionale sfavorevole naturali e consecutivi, a decorrere dalla data della stipula dell'intesa ovvero dalla data della consegna dei lavori. Alla fine di gennaio la commissione giudicatrice ha proposto di aggiudicare l'appalto alla Collini Lavori di Trento, presentatasi come impresa singola e prima in graduatoria, su otto offerte pervenute, con un punteggio complessivo di 67,147, di cui 47,147 punti attribuiti all'offerta tecnica e 20 all'offerta economica.

LA DIFFERENZA

Il ribasso di circa 11 milioni e mezzo viene applicato al solo importo per l'esecuzione dei lavori a base di gara, corrisponde a 61.064.759,27 euro ed aggiorna l'importo complessivo da contrattualizzare a 84.638.792,652 euro. In caso di affidamento dei lavori opzionali di ammodernamento e ripristino dello svincolo Tarlisse, sul foro auronzano della galleria, al chilometro 80+900, il ribasso unico offerto verrà applicato anche per le voci di prezzo a compensazione dei lavori. La ditta aggiudicatrice, congiuntamente all'offerta, ha presentato anche la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare per l'esecuzione dei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale, nello specifico per il settore edile, per quasi tutte le categorie, e per l'area meccanica. La commissione giudicatrice ha inoltre accertato che il costo del personale dichiarato dall'aggiudicatario in sede di offerta non risulta inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali della provincia di Belluno.

GLI ACCERTAMENTI

Nel frattempo sono state effettuate le verifiche dei requisiti di ordine generale nei confronti della Collini il cui esito positivo è stato formalizzato dall'apposito Servizio il 20 marzo. Analogo esito hanno avuto i controlli antimafia, riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici. Espletate le formalità burocratiche entro breve è attesa la consegna dei lavori all'impresa, che poi potrà cominciare materialmente ad avviare il cantiere con la fase iniziale, propedeutica, all'esterno del tunnel.