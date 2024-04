Lupo avvistato mentre passeggia per Campolongo, cresce la paura tra i residenti: «Non possiamo vivere nel terrore»

SANTO STEFANO DI CADORE - Con la primavera sono in molti che decidono di concedersi una passeggiata serale in centro.

Così è capitato anche a questo lupo, che l'altra sera è stato "paparazzato" in via Noà a Campolongo di Santo Stefano di Cadore. Strada deserta, solo alcuni passanti si sono trovati davanti l'animale, che sembrava alquanto spaesato. Tuttavia il re del bosco non ha avuto nessuna reazione ostile verso chi lo stava riprendendo con il telefono. Non è la prima volta che accade di vederlo da queste parti. Già la settimana scorsa una donna aveva denunciato un avvistamento.

I commenti al video

Due i video che circolano sui social e che subito hanno raccolto una pioggia di commenti. A tormentare di più gli animi è la paura e la preoccupazione, soprattutto da parte di chi ha animali domestici e che più volte la sera si trova a portare a spasso il proprio amico a quattro zampe. «Non si può essere terrorizzati ogni volta dobbiamo uscire di casa» commenta qualcuno, mentre c'è chi osserva l'assenza di guardie forestali. Tensione è il sentimento che va per la maggiore tra le reazioni al video, dove per alcuni la situazione sta diventando «incontrollata».