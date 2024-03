FELTRE (BELLUNO) - Un bel primo piano del grande predatore e la scritta in rosso «No ai lupi sui pascoli». È questo il manifesto comparso nelle scorse ore sotto il cartello di ingresso della frazione di Villabruna. Un cartello che esprime un messaggio molto chiaro anche se, chiedendo un po' in giro, nessuno sa che origine abbia e chi possa averlo appeso. Anche perché sembra essere l'unico presente in zona. Un mistero quindi per la cittadinanza. Ma quel "logo" è quello che campeggia anche in una copertina del periodico dell'Associazione Regionale Allevatori di Piemonte e Liguria: che la protesta si sia spostata anche nel Bellunese? Non è dato sapere, ma l'ipotesi che si può fare è che quel cartello possa essere collegato in qualche modo all'ambito degli allevatori, che ben conoscono quel "divieto".