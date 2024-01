PORDENONE - Il servizio è un "tutto incluso". Non sono comprese infatti solamente le prestazioni radiologiche ed ecografiche, ma anche la fornitura dei macchinari. Tutto all'esterno, tutto nell'ambito di una semi-privatizzazione del servizio che si rende necessaria per un fatto che l'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale riporta per filo e per segno e nero su bianco: «L'Azienda - si legge infatti - si trova da tempo in una situazione di rilevante carenza di personale medico appartenente alla disciplina di Radiodiagnostica atteso che, alla data di adozione del presente provvedimento, risulta in servizio un numero di dirigenti medici sensibilmente inferiore rispetto alle Dotazioni Organiche necessarie a garantire le attività cui le strutture aziendali di Radiologia-radiodiagnostica sono deputate».

Alla carenza appena spiegata e certificata dall'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale, l'ospedale ha cercato di sopperire attraverso idonee procedure di acquisizione di personale dipendente il cui espletamento non ha avuto l'esito sperato, l'ultimo concorso portato a termine e bandito per dieci posti, è sfociato in realtà in una sola candidata idonea che, tuttavia, non ha poi dato disponibilità all'assunzione. Una nuova procedura, attualmente in itinere e con termine di scadenza per la presentazione delle domande al 14 gennaio prossimo, vede - alla data di adozione del provvedimento - una sola iscrizione, formulata tra l'altro da un medico specializzando del terzo anno, con previsione di conseguimento del titolo nel novembre 2025. Quindi troppo tardi per gli standard richiesti dal servizio di Radiologia e dall'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale.

Il maxi appalto che servirà ad affidare all'esterno il servizio di Radiologia dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone vale 25 milioni di euro per un periodo di sessanta mesi con possibilità di rinnovo e di esercizio delle opzioni contrattuali come indicato nei documenti di gara.