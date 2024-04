CAPPELLA MAGGIORE (TREVISO) - Cerva finisce nel canale, salvata dai vigili del fuoco. Questa mattina, sabato 6 marzo, l'animale è caduto nel pettine del canale Caron dell’Enel in via Castelletto a Cappella Maggiore ed è stato recuperato e salvato dai vigili del fuoco. Durante le operazioni di salvataggio erano presenti anche i responsabili della fauna selvatica. La cerva, dopo un controllo da parte del veterinario, è stata liberata in una zona verde.