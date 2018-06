Vetri oscurati e motore truccato. Caccia alla Seat Leon dei banditi

di Olivia Bonetti

VALBELLUNA - La Seat Leon avvistata dopo i furti è sempre più un fantasma . I carabinieri hanno raccolto la sfida, dopo il posto di blocco forzato dall'auto sospetta mercoledì 30 maggio, e ieri hanno messo in campo anche l'elicottero. È da quel giorno che i militari hanno rafforzato i controlli sulle strade e ieri è stata predisposto un servizio ad hoc. L'obiettivo? Fermare quella Seat Leon nera con targa straniera. La macchina hae sembra possa contare su un. I controlli di ieri però, non hanno dato esito positivo.«Nel pomeriggio - spiegano dal comando provinciale dell'Arma - i carabinieri della Compagnia di Feltre hanno effettuato un servizio coordinato sul territorio della sinistra Piave, al fine di rintracciare la Seat Leon nera che da qualche settimana si aggira fra i comuni di Limana, Trichiana e Mel». L'auto, con due persone a bordo, era balzata alle cronache dopo un furto in una casa di Cesiomaggiore: un residente la vide fuggire dopo il colpo. La Seat Leon nera ha una. Gli appelli circolano da settimane su Facebook, dove serpeggia la paura. In tanti in Valbelluna temono che si tratti di un caso simile a quello dell' Audi Gialla, che qualche tempo fa terrorizzò il Veneto con furti e vari colpi. ..