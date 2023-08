Napoli, aggrappati all'auto in corsa a 130 all'ora. L'ultima follia social per un like: «Idioti e irresponsabili» Video

Un'altra challenge ad alto rischio sbarca su TikTok. L'ennesima follia social per ottenere qualche like. Ormai, pur di comparire e diventare famosi sui social network, le nuove generazioni sono pronte a tutto, anche a legarsi sopra il tetto di un'auto, aggrappati con le braccia, mentre il veicolo sfreccia a 130 chilometri orari.

Ecco l'ultima moda che sta spopolando tra gli adolescenti di Napoli e che ha subito fatto scattare l'allarme, con il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che sulla sua pagina Facebook ha denunciato quanto sta accadendo nelle notti napoletane.

La denuncia social

Un "gioco" folle, una sfida sconsiderata. I ragazzi non sembrano preoccuparsi delle conseguenze e dei rischi. Rischi per loro e per gli altri, dato che un incidente potrebbe mettere a repentaglio anche la vita di altre persone.

Questo è quanto la voglia irrefrenebile di comparire sui social riesce a far presa sugli adolescenti.

«Trovo sconcertante il video che mi è stato inviato che, come affermato da chi lo ha segnalato, sarebbe stato realizzato ad Agnano dove un gruppo di ragazzi a bordo di auto potenti si sfidano in una challenge percorrendo a 130 km/h, legati al tetto della vettura, le strade del quartiere. Il tutto poi prontamente ripreso dagli stessi protagonisti e postato sui social per farsi vanto di questa ennesima sfida dell’idiozia e dell’irresponsabilità». Così Borrelli sulla sua pagina Facebook condivide un video di cui è stato destinatario che testimonierebbe una presunta nuova sfida via social.

«È davvero preoccupante assistere a questa folle escalation tra i giovani sempre più attratti da sfide estreme e senza senso, per un pugno di like o per pochi secondi di visibilità sui social - prosegue Borrelli -. Una deriva sulla quale bisogna intervenire tempestivamente, prima di contare nuove morti senza un perché nelle nostre strade».