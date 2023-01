TREVISO - Auto in sosta sulla pista ciclabile che ostacolano anche il passaggio dei mezzi di soccorso e rendono il percorso pericoloso per gli utenti deboli della strada. Per sensibilizzare sul tema questo pomeriggio, 24 gennaio, la Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) ha manifestato in maniera pacifica e colorata portando avanti le proprie istanze. Ecco com'è andata.

Video intervista di Alfredo Baggio