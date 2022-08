PORCIA - Un silenzio surreale nel luogo dove poco dopo le 2 di questa notte ha perso la vita Giovanni Zanier di 15 anni residente a Pordenone, travolto da un'auto guidata da una donna americana. L'errore della conducente pare essere stato fatto proprio in questa rotatoria di via Lazio ma sulla ricostruzione della dinamica esatta dell'incidente sono al lavoro i vigili. Il ragazzo si trovava in compagnia di alcuni amici quando è stato investito. Ora lì, è stato messo un mazzo di fiori.