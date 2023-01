Furti ripetuti nelle abitazioni di via Acque, Cime e Valli tra San Zenone e Onè di Fonte. I cittadini danno il via alle Ronde 2.0, dal virtuale al reale Video

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI/FONTE (TREVISO) - Contro i ladri arrivano le Ronde 2.0. I residenti di via Cime e Valli a San Zenone degli Ezzelini (e di sponda anche quelli di via Acque ad Onè di Fonte), hanno creato un gruppo su Whatsapp dando così vita ad una Ronda virtuale. Nel gruppo, gli 88 iscritti condividono informazioni e avvistamenti di persone o auto sospette che si aggirano per le strade. Una volta ricevuta la segnalazione, chi è disponibile scende in strada per andare a verificare la situazione presentandosi come "La ronda della via" e cercando di capire cosa ci faccia quella persona nella loro via. A questo segue, in caso di ulteriori sospetti, la segnalazione alle forze dell'ordine. A crearlo è stata Ilaria, insieme a Manuel e Giuliano che si sono fatti i promotori di questa iniziativa che mira a mettere in sicurezza la loro zona presa di mira da quelli che sono stati ormai battezzati i "ladri dei boschi". Dalle loro ricerche, pare siano tre persone camuffate con dei passamontagna che raggiungono le abitazioni delle tre vie nascondendosi tra gli alberi dei boschi e la radura selvaggia presente intorno. Per dare un'identità ai malviventi, sono al lavoro le forze dell'ordine. E l'obiettivo dei residenti attraverso questi controlli è anche quello di supportare le indagini dando informazioni utili alle ricerche e soprattuto segnalazioni.