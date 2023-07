Allarme cinghiali, devastate piantagioni di mais. Coldiretti: «Fauna selvatica fuori controllo»

PORDENONE - Cinghiali fuori controllo. Coltivazioni di mais distrutte.

Reddito delle imprese agricole compromesso. Nella fase di crescita più delicata del granoturco, i cinghiali buttano a terra la pianta per raggiungere e quindi mangiare la pannocchia e il danno è fatto. La situazione, denuncia la Coldiretti di Pordenone, è insostenibile. In certe aree, non è più possibile coltivare mais. I cinghiali, cresciuti a dismisura, sono un pericolo anche per la popolazione e per gli incidenti stradali che possono provocare. La fauna selvatica fuori controllo sta diventando un problema di equilibrio ambientale e in questo periodo un pericolo per la diffusione della peste suina che per la nostra regione significherebbe un danno incalcolabile per tutta la filiera con notevoli perdite economiche.