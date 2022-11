VICENZA - In 1 minuto e 11 secondi ha trainato per 50 metri una carrozza ferroviaria da 14,5 tonnellate stabilendo un nuovo record mondiale. Per l'atleta pordenonese Alex Camera è un'altra sfida vinta, quest'oggi, venerdì 25 novembre, nella splendida cornice del Museo Ferroviario di Primolano (Vicenza).