Volley. Nonna coach a 81 anni, Anna Dalla Toffola Toniato porta le «sue ragazze» alla vittoria regionale: «Devono divertirsi»

di Diana Tamantini

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - C’è anche una “ragazza” di 81 anni dietro il titolo regionale Under 12 dell’Azimut Giorgione.

La fondatrice della società e allenatrice Anna Dalla Toffola Toniato, assieme a Paolo Carotta (allenatore della B1 a breve impegnata nei playoff per l’A2) e a Ornella Dengo, continua a raccogliere soddisfazioni nella sua lunga carriera nella squadra castellana: l’ultima è il trionfo domenica delle sue ragazzine del minivolley, vincenti in tutte e cinque le partite disputate a Dossobuono (Verona) valide per il titolo regionale 2023/2024. Tra le sconfitte anche la squadra giovanile di quell'Imoco Volley Conegliano campionessa d’Italia e d’Europa.