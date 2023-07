SACILE (PORDENONE) - Le e-bike dislocate in tre diversi punti della città sono davvero un affare per Sacile? Sembra essere questo il succo dell’interpellanza depositata da Pd ed Sps. Il documento, prima firmataria la consigliera Rossana Casadio, si interroga su più punti dell’operazione concretizzata dall’amministrazione esattamente un anno fa. Un compleanno un po’ in sordina, quello delle bici elettriche che nei primi 5 mesi di quest’anno hanno reso solo 170 euro.



I dettagli

Addirittura un’involuzione rispetto ai 605 euro incassati tra luglio e dicembre dell’anno scorso. I servizi di gestione e manutenzione delle nove biciclette a pedalata assistita (una è stata rubata) sono affidati alla Lsm che per questo si vede riconoscere «un corrispettivo a corpo e omnicomprensivo di 17.140 euro + Iva per 3.770,80 euro». Per andare in pari ogni bici dovrebbe dunque portare un incasso annuo di circa 2mila euro, anche se non è affatto detto che senza pareggio il gioco non valga la candela: in fondo si tratta di un’operazione sociale, una forma di lotta all’inquinamento.

Sembra però che l’istituto non sia stato accolto con molto entusiasmo: sono 190 i potenziali utenti che hanno scaricato l’app per usare le bici, ma vien da pensare che non tutti vi abbiano pedalato sopra almeno una volta. Se la si prende per un massimo di tre ore si pagano 50 centesimi ogni 30 minuti. Da quattro a sei ore di noleggio il costo passa a un euro ogni mezz’ora o sua frazione, fino ad un massimo di sei euro. Dalla settima ora il noleggio si considera giornaliero e costa 20 euro. Il servizio non è utilizzabile dai minorenni.

Il documento

Come ricorda l’interpellanza, il 31 dicembre scorso si è concluso il periodo sperimentale del servizio ed ora, passati altri sei mesi, i richiedenti vorrebbero sapere se e quali opzioni l’amministrazione comunale ha in serbo per migliorare il destino delle e-bike sacilesi. Sensibilizzare i cittadini stessi potrebbe essere un buon primo passo, dato che le bici elettriche non sembrano essere le uniche due ruote poco usate sulle strade della cittadina. Le e-bike si notano, ma solo perché costantemente presenti nelle tre ciclostazioni. Tra l’altro, in due di esse, quelle in piazza Libertà e Campo Marzio, è disponibile anche il servizio gratuito di ricarica delle biciclette elettriche private. Non c’è bisogno di alcun codice o pagamento: basta premere il bottone verde ed inserire la spina nella presa. Sarebbe curioso sapere da Lsm quanti sacilesi usino questa bella opportunità.

Un’altra, per i molti amanti della bicicletta, è la colonnina che si trova al parcheggio di Foro Boario, dotata di tutti gli attrezzi necessari per riparare qualsiasi inconveniente che possa capitare ad una due ruote. Tornando alle e-bike, quelle in dotazione a Sacile sono le Bottecchia modello BE11 che costano intorno ai 1.300 euro l’una ed hanno un’autonomia di circa 50 chilometri. L’intero progetto è stato finanziato con fondi del ministero dell’Interno, arrivando a costare 90 mila euro. Dunque, circa 15 mila per l’acquisto delle biciclette e 75 mila per progettazione e costruzione delle 3 piazzole di ricarica: 25 mila euro ciascuna. Il servizio funziona sulle 24.

Infine, leggendo le “Faq” sul sito di Lsm vien da pensare che in altre città il servizio vada a ruba, dato che esiste la domanda: «Come faccio a riconsegnare la bici se gli stalli sono tutti occupati?». La risposta: «L’utente può depositare l’e-bike fruendo dell’opzione “stallo occupato”. Provvede pertanto a lasciare l’e-bike in adiacenza alla stazione di ricarica, chiudendo l’e-bike stessa con un lucchetto e depositando le relative chiavi all’interno di un apposito contenitore».