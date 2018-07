Rapina al centro massaggi cinese: donna reagisce, ferita col coltello

di Paola Treppo

FONTANAFREDDA (Pordenone) -nella notte anelche sorge al 64 di via Pontebbana. Poco dopo la mezzanotte di oggi, lunedì 2 luglio, tre uomini con il volto travisato con delle, descritti poi come possibili, hanno fatto irruzione nel centro e hanno minacciato con un coltello due addette, una 46enne e una 44enne, entrambe cinesi.La banda di rapinatori ha intimato alle donne di consegnare l'incasso; una delle due donne ha tentato di reagire ed è stataal dito mignolo di una mano. A quel punto le donne hanno consegnato i soldi; arraffato il bottino, di circa mille euro, i malviventi sono poi scappati a bordo di una auto di colore scuro, dileguandosi. Le due donne, spaventate, temendo ritorsioni, non hanno chiamato subito aiuto. Lo hanno fatto dopo un'ora, intorno all'una.Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Fontanafredda, insieme ai colleghi della aliquota Radiomobile della Compagnia di Sacile, comandata dal maggiore Michele Grigoletto, che adesso indagano per identificare gli autori della rapina. Un episodio simile si era verificato il 28 febbraio dello scorso anno neldi viale Trento: anche in quel caso i, armati di coltello ma a volto scoperto, erano stati descritti dalle vittime come cittadini cinesi.