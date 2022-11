Nuovo record mondiale per Alex Camera: traina per 50 metri una carrozza ferroviaria da 14,5 tonnellate

VICENZA - È un'altra scommessa vinta per Alex Camera, il trentaquattrenne atleta pordenonese, che oggi a Primolano, in provincia di Vicenza, ha conseguito un nuovo record mondiale trainando in 1 minuto e 11 secondi per una distanza di 50 metri una carrozza ferroviaria di 14,5 tonnellate.

Alex Camera, il nuovo record con la carrozza di un treno storico

Dopo il traino di autovetture e di aerei (lo scorso luglio a Nervesa della Battaglia (TV) aveva trascinato quattro velivoli storici) questa mattina una nuova impresa attendeva Alex al Museo Ferroviario di Primolano, dove sono custoditi importanti reperti della storia ferroviaria italiana, tra cui un treno a vapore del 1916. La carrozza, con la quale l'atleta si è misurato, risale agli anni '30, è lunga 12,22 metri con una portata massima di 16 tonnellate corrispondenti a 59,5 metri cubi.

A suggellare il momento un buon numero di spettatori e sostenitori che accompagnano Alex nelle diverse prove. Anche questa volta l'atleta è stato raggiunto da un'equipe della Federazione Italiana Cronometristi e da un perito che ha accertato la distanza percorsa, il tempo e la pendenza del binario, praticamente nulla. Il patrocinio della manifestazione è del Comune di Valbrenta (VI) che ha presenziato con il vicesindaco.

Alex Camera, dalle spartan races alle sfide estreme

In passato Alex Camera è stato protagonista di altre esperienze nel campo delle discipline estreme: ha partecipato più volte in Europa alle difficilissime Spartan Races e ha conseguito altri record mondiali sul Monte Rosa e sul Monte Bianco con particolari esercizi di resistenza allo sforzo fisico (burpees).