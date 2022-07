Alex, record mondiale di traino di aerei storici: «Provate a farlo, così capirete le fatica»

NERVESA DELLA BATTAGLIA - L’atleta pordenonese Alex Camera consegue a un nuovo record mondiale trainando in 2 minuti e 36 secondi quattro aerei storici con piloti a bordo. 2500 kg per 15 metri. A far da sfondo la suggestiva cornice dell’eliporto Francesco Baracca, vicino all’hangar che ospita la flotta degli storici velivoli della Fondazione Jonathan Collection. (video di Giulia Soligon)