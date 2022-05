PORCIA - I lavoratori dello stabilimento di Porcia sono i primi dipendenti Electrolux in Italia a poter contare su un servizio di e-bike sharing, per andare al lavoro e non solo in bicicletta. Il servizio è infatti stato messo a disposizione del personale dal sito purliliese della multinazionale, con l'obiettivo di favorire forme di mobilità individuale più sostenibili e salutari. Le e-bike sono disponibili in due aree dedicate nelle vicinanze della Portineria Nord e della Portineria Sud dello stabilimento, allestite con smart locker, rastrelliera, accessori e kit di sanificazione, ricarica e sicurezza. I dipendenti possono prenotare la bicicletta a pedalata assistita attraverso un'applicazione dedicata e gratuita, scegliendo tra quattro soluzioni di noleggio personalizzate, differenziate in termini di durata: One day (noleggio giornaliero), Home2Work (noleggio per il tragitto da casa a lavoro), Smart week (noleggio settimanale) e Weekend (noleggio per il fine settimana). Il servizio di e-bike sharing è stato realizzato con Pirelli Cycl-e around, la divisione di Pirelli dedicata alla micromobilità sostenibile.

L'OBIETTIVO

«Con questo servizio vogliamo promuovere tra i nostri dipendenti uno stile di vita più sano e sostenibile favorendo l'attività fisica quotidiana e limitando, a partire dal comportamento individuale di ognuno, la nostra impronta ambientale», spiega Marcello Casadei, direttore dello stabilimento che ha inaugurato il servizio di e-bike sharing assieme al management team dello stabilimento. Porcia fa da pilota nell'implementazione di questo servizio, che potrebbe essere presto sviluppato anche negli altri siti del gruppo.

PISTA CICLABILE

A proposito di mobilità sostenibile e in particolare di spostamenti sulle due ruote, Electrolux ha da tempo dato il via libera alla realizzazione di una pista ciclabile di collegamento fra Porcia capoluogo e la frazione di Sant'Antonio, usufruendo del sottopasso ferroviario di sua proprietà. L'idea, lanciata durante la campagna elettorale del 2019 dalla lista di Fratelli d'Italia, è quella di usufruire dell'unico sottopasso alla strada statale 13 Pontebbana esistente nel territorio comunale di Porcia, il sottopasso ferroviario di proprietà di Electrolux appunto. Lì si ricaverebbe. tramite un adeguamento dello stesso, lo spazio per una ciclabile della larghezza di 2,5 metri per tutto il tratto in discesa e ascesa, opportunamente protetto e senza interferire con l'attuale funzione che il sottopasso ha. La ciclabile sarebbe fattibile senza ricorrere alla costruzione di nuove opere dispendiose, poiché il sottopasso già esiste e non deve dunque essere costruito ex novo. La ciclo-pedonale, pensata e progettata ispirandosi ad esempi recentemente realizzati nei Paesi del centro e nord Europa, risolverebbe il problema di unire la frazione di Sant'Antonio al capoluogo e viceversa, in quanto negli ultimi anni molte sono le attività che si sono sviluppate nella zona a nord della Pontebbana. Il tracciato della ciclabile dovrebbe passare per un centinaio di metri a fianco al percorso ferroviario che corre all'interno della proprietà Electrolux. Poi, una volta oltrepassata la strada statale 13, dovrà continuare e collegarsi alla pista di via Dante Alighieri. La realizzazione del percorso si inserisce nella progettazione del Piano del traffico e del Biciplan.