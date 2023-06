Incendio in un palazzo di via Bariglaria, appartamento avvolto dalle fiamme

UDINE - Sette squadre dei Vigili del fuoco per domare il rogo divampato questa mattina, giovedì 29 giugno, intorno alle 10:45 in via Bariglaria 24, nel quartiere San Gottardo, zona Udine est. L'incendio sarebbe scoppiato dall'appartamento al primo piano dello stabile, sopra l'autoscuola, estendendosi e interessando anche gli altri appartamenti del secondo, terzo e quarto piano. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. Tre persone sono state prese in carico dal personale medico sanitario del 118 e accompagnate in ospedale per accertamenti. Si indaga ora sulle cause dell'incendio.