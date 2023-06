UDINE - Incendio in un palazzo di via Bariglaria nel quartiere San Gottardo a Udine. Il fuoco sarebbe divampato da un appartamento. In queste ore è in corso l'intervento dei Vigili del fuoco, arrivati sul posto con diverse squadre per domare il rogo, di cui ancora non si conoscono le cause. Una lunga colonna di fumo nero sta avvolgendo la palazzina.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++