Mourinho, attacco all'arbitro Marcenaro: la procura Figc apre un'indagine

La procura federale della Federcalcio - apprende l'ANSA - ha aperto un procedimento per dichiarazioni lesive dopo quanto dichiarato dall'allenatore della Roma, Josè Mourinho, nei confronti dell'arbitro Matteo Marcenaro, designato per la partita di domani Sassuolo-Roma.

Le parole di Mourinho su Mercenaro

«L'arbitro mi preoccupa, lo abbiamo avuto tre volte come quarto uomo e la sensazione è che non abbia la stabilità emozionale per una gara di questa livello. Non è solo Sassuolo-Roma, noi siamo a 3 punti dalla zona Champions. Il profilo dell'arbitro non mi lascia tranquillo. nemmeno il Var, è un arbitro con il quale abbiamo auto sempre sfortuna» . Lo ha detto José Mourinho alla vigilia della sfida con il Sassuolo, parlando della designazione dell'arbitro Mercenaro, e di Di Bello al Var. «Domani con l'arbitro Marcenaro Mancini prenderà un giallo dopo 10' per un fallo su Berardi e non giocherà con la Fiorentina, ma andiamo avanti con forza».