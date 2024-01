Mourinho, cosa farà dopo l'esonero? Ecco le sei possibili destinazioni (e spunta anche il Napoli)

L'addio rocambolesco alla Roma, il saluto alla città sui social e ora sei mesi da disoccupato con lo stipendio pagato. Il passato di Mourinho era piuttosto movimentato alla guida della società e in questi giorni, invece, è stato costretto a salutare giocatori e tifosi dopo la decisione dei Friedkin.

Così fino a giugno percepirà gli ultimi 3,5 milioni che restano nel suo contratto, ma potrebbe anche rinunciarci per cominciare una nuova avventura. Come riportano in Inghilterra, infatti, le destinazioni possibili nel domani dello Special One sono ben sei.

Mourinho, l'addio alla Roma in un post commovente: «Sudore, sangue, lacrime, eternità». E spunta il like di De Rossi

The Sun: «Mourinho va in Mls»

Il primo «newspaper» a aver cercato di fare luce sul futuro di José è stato The Sun che ha individuato un indizio importante in alcune sue parole di 13 anni fa. In un'intervista a Sport Illustrated, Mourinho parlava così: «Mi vedo allenare una squadra, la nazionale o aiutare il calcio a crescere negli Stati Uniti. Quando mi sarò stancato di vincere in Europa è qualcosa che voglio fare. Voglio allenare il Portogallo e lavorare in America». Futuro a stelle e strisce, quindi per lo Specila One che potrebbe volare i Mls.

The Mirror: «L'Arabia nel futuro di José»

Anche il Daily Mirror ha cercato di fornire cinque opzioni più o meno plausibili per il futuro di Mourinho. Una di queste è l'Arabia Saudita che vuole crescere e sta cercando di attirare i grandi nomi per aumentare la risonanza. Mourinho fa al caso loro e la possibilità di lavorare con budget quasi illimitati gli permetterebbe di allenare come vorrebbe. Lo scorso anno affermava che avrebbe lavorato nel Golfo e prima o poi ci sarebbe andato. Sulla sua scrivania era arrivata anche una delle offerte più alte che un allenatore abbia mai ricevuto, rifiutata dallo Special One.

Il Newcastle nel futuro

Rimanendo in tema arabo, c'è una prorpietà saudita che potrebbe cercare di convincere lo Special One. Sempre secondo il Mirror è il Newcastle, che gli permetterebbe di tornare in Premier League e lavorare con delle risorse elevate. Nell'ultimo periodo hanno attirato grandi nomi e prendere un allenatore con un nome pesante potrebbe aiutarli nei trasferimenti. Al momento, però, sulla panchina dei Magpies c'è Eddie Howe e un possibile cambio in panchina avrebbe bisogno di essere ben ponderato.

Il ritorno al Porto

Come terza opzione avanzata dal Mirror per il futuro dello Special One c'è un ritorno in Portogallo, nello specifico al Porto dove ha vinto una Coppa Uefa e una Champions League. Un ritorno in pachina con i Dragoes sarebbe il lietofine alla favola dello Special One che dopo anni ritroverebbe il club che lo ha lanciato nel mondo dei grandi del calcio. Il club negli ultimi dieci anni ha vinto solo tre volte il campionato e Mou potrebbe tornare per aiutarli a vincere. All'Estadio do Dragao, però, non avrebbe le stesse sicurezze economiche e la presenza di Sergio Conceiçao sulla panchina dal 2017 potrebbe portare la proprietà a riflettere molto sul possibile cambio tecnico.

A volte ritornano: c'è l'opzione Portogallo

La possibilità di una vita più tranquilla allenando in una nazionale potrebbe portare lo Special One sulla panchina del Portogallo. Sempre secondo il Mirror, la quarta opzione per il futuro di Mourinho potrebbe essere quella di allenare la Seleçao che lo ha già cercato dopo il Mondiale in Qatar. In caso i verderossi dovrebbero giocare male all'Europeo che si giocherà in estate, un suo approdo in panchina della nazionale potrebbe essere piuttosto plausibile.

Opzione Serie A: ipotesi Napoli

Rimanere in Serie A non è un'opzione così remota per Mourinho che, come ultima opzione secondo il Mirror, può approdare sulla panchina del Napoli. Il prosieguo di Mazzarri, infatti, non sembra così assicurato e José potrebbe rappresentare la giusta alternativa al livornese. Oltre all'esperienza del portoghese, che potrebbe aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi, la natura caratteriale del tecnico potrebbe ben adattarsi alla città.